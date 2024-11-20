Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Kasım 2024 15:11
Polsan konusu meclis komisyonundan geçtimi ?

Bilgisi olan yazabilirmi acaba ikinci bi emeklilik bi nebze bizleri rahatlatacaktır..

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