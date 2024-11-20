Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Kasım 2024 15:43
sanayi ve teknoloji bakanlığı mazeret tayinleri

merhabalar, mazeret tayinleriyle alakalı dönem var mı? eş durumu ya da sağlık sebebiyle talep edilen tayinler hukuki olarak hiçbir engel yoksa hangi durumlarla ertelenir. düz memurlukta personel eksikliği örneğin, ama memurun yerine tekniker aynı işi yapıyorsa ki malum biliyorsunuz birçok yerde bu var. bakanlık tayinle ilgili hiçbir şekilde cevap vermez ise ne yapılabilir? dava yolunu biliyorum fakat onu en son raddede kullanmak istiyorum, çalıştığım kurumu dava etmek etik gelmiyor. öncelikle normal yolları denemek istiyorum.

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