Üç buçuk Ali Efendi

3600 EK GÖSTERGE konusunda sendika tarafından manüpüle edildiğini düşünüyorum. Hükümet ne demiş 1/4 gelen yada 1/4 ünden emekli olan herkese 3600 ek gösterge vereceğiz. Peki sendika ne dedi! 6/3, 5/2 yada 2/3 farketmez şeflere de vereceksin...! Olay bu şekilde manüpüle edilmiş, 500 bin kişinin vebalini almıştır, masada oturan sendikalar.

3600 EK GÖSTERGE konusunda sendika tarafından manüpüle edildiğini düşünüyorum. Hükümet ne demiş 1/4 gelen yada 1/4 ünden emekli olan herkese 3600 ek gösterge vereceğiz. Peki sendika ne dedi! 6/3, 5/2 yada 2/3 farketmez şeflere de vereceksin...! Olay bu şekilde manüpüle edilmiş, 500 bin kişinin vebalini almıştır, masada oturan sendikalar.