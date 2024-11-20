Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Kasım 2024 15:45
Üç buçuk Ali Efendi

Büro Memur-Sen Sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımda yapılan kayyum atamaları nedeniyle iç işleri bakanına yapılanları savunmuş, kimine göre yapılanlar doğrudur kimine göre yanlıştır... Bunları bir sendika olarak sen değil siyasiler savunup tartışacak ali efendi... Sen siyaset yapmayı bırakıp memuru düşürdüğün açlığın sefaletin hesabını ver önce Sendikalar siyasi parti partizanlığı yapma yeri değil emekçinin hakkını savunma yeridir. Hala bu sendikada duran arkadaşlarımıza sesleniyorum gerçekten karakterinize yazık... Hakkım hiç birinize helal değil.


Zeplin13
Aday Memur
20 Kasım 2024 16:11

ağız ne yutarsa kuyrukta onu sıçmış işte


Bozkurtbakışlı
Şef
20 Kasım 2024 16:15
3600 EK GÖSTERGE konusunda sendika tarafından manüpüle edildiğini düşünüyorum. Hükümet ne demiş 1/4 gelen yada 1/4 ünden emekli olan herkese 3600 ek gösterge vereceğiz. Peki sendika ne dedi! 6/3, 5/2 yada 2/3 farketmez şeflere de vereceksin...! Olay bu şekilde manüpüle edilmiş, 500 bin kişinin vebalini almıştır, masada oturan sendikalar.

meeemurrbeyy
Aday Memur
20 Kasım 2024 16:24

Masa da oturan sendikalardan daha çok bu iki yandaş sendika yüzünden bu haldeyiz çünkü üye sayıları en fazla onların olduğu için söz hakkı onlara doğmuş oluyor bu sayıları düşürmek bizlerin elinde olan bir şey

Bozkurtbakışlı, 2 saat önce
3600 EK GÖSTERGE konusunda sendika tarafından manüpüle edildiğini düşünüyorum. Hükümet ne demiş 1/4 gelen yada 1/4 ünden emekli olan herkese 3600 ek gösterge vereceğiz. Peki sendika ne dedi! 6/3, 5/2 yada 2/3 farketmez şeflere de vereceksin...! Olay bu şekilde manüpüle edilmiş, 500 bin kişinin vebalini almıştır, masada oturan sendikalar.

musa1992
Şef
20 Kasım 2024 16:34

Bir ülkenin meselesi ahlaksızlar değil, ahlaksızları alkışlayan onursuzların çokluğu...

https://sozlerantolojisi.blogspot.com/2018/08/


E.Kayı Han
Editor
20 Kasım 2024 17:35

Açıklamayı Büro Memur Sen yapmış diyorsun Ali Yalçına laf söylüyorsun. Ali Yalçın Büro Memur Sen genel başkanı değil.

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