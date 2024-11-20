Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2024 15:48
Motorlu Taşıtlar Sınav Sorumlusu Olma Hk.

Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Direksiyon sınav sorumlusu olmak için ne yapmamız gerekiyor detaylı bir bilgi verebilir misiniz? Öğretmen olma zorunluluğu var mı? Devlet memuru lisans mezunu olmak yeterli midir?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Kasım 2024 16:13

Sınav yapılan ilçenin öğretmen kadrosunda olmak şart


metal3
Aday Memur
20 Kasım 2024 16:58
başka ilçeden görevlendirme öğretmenlerde İlçe milli eğitime talep ettiğinde görev alabiliyor
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

%40 Engelli Raporuyla Öğretmen Neden Erken Emekli Olamıyor?Uzman öğretmenlik başka bahara kaldi...Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Tebliğ edilmeden resen atanmakUzman ve Başöğretmenlik için MEB taslak yönetmeliği hazırlamış durumda.Ödülİlksan Özel Günler İkrazıNorm fazlası resen atamaRehberlik araştırma merkezine geçmek istiyorumNorm Fazlası Öğretmen 2025 İl Dışı Yer Değiştirmeye Başvurabilir mi ?

Sözlük

hasta operasyon önlüğü 2 rasyo 3 yazma yetisini kaybetmek 1 Bugün olanlar 5 buğday pilavı 1 20 kasım Dünya çocuk hakları günü 1 Dünya felsefe günü 5 kendi hikayenizi kaç kere dinleyebilirsiniz 4 bir ölünün anı defteri. 1 laf dokundurmak 2

Son Haberler

Abdullah Güler: Özel'den Özür BekliyoruzSözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdiGeri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralıDilek hemşire, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdiMerkezi yönetim brüt borç stoku 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi