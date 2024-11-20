Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Kasım 2024 16:37
Refah payı gelebilir

Sayın Başkanın bugün yaptığı açıklamaya göre refah payı verileceği kanaati bende oluştu. Okuyan haberi varsa yorum yapabilirmi


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
20 Kasım 2024 16:44
.

ABlood
Aday Memur
20 Kasım 2024 16:45

Hangi baskan kim ne konustu ki link varmi


27Dönem
Aday Memur
20 Kasım 2024 18:20

Sayın Cumhurbaşkanımız, açıklamalarında enflasyon üstü bir zam yapılacağını açık bir dille ifade etti. Umarım sözlerinin karşılığını, maaşlara yansıyan zam ile icraata dönüştürür. Sadece zam konusunda değil. EGM olarak promosyon görüşmeleri içinde bir şeyler yapılmalı ve toplumun tamamının refahı için kira bedelleri hukuki bir temelle köklü bir çözüme kavuşturulmalı. Yoksa verilen zam halka değil, mülk sahiplerine gidiyor.

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