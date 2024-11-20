Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Kasım 2024 16:46
kilodan dolayı heyet
merhaba kilodan dolayı bir yıl erteleme aldım. simdi tekrardan askerlik şubesine gitmem gerekiyor mu?

Burak Eker67
Daire Başkanı
20 Kasım 2024 17:16

1 yıl sonra tekrar gitmen gerekiyor

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