Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Kasım 2024 16:47
Hizmet birleştirmenin faydası var mı?

2011 temmuz - 2024 mayıs arası 4000 günlük özel sektörde SGK hizmet günüm var. Sonra ekpss ile engell memur oldum atandım mayıstan beri kamuda çalışıyorum. BU 4000 günün birleştirilmesi hususunda dilekçeyi yeni verdim de bi artısı var mı bunun yaptıran oldu mu daha önce?

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