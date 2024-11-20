maaş haczi

doğru yerden mi konuyu açtım bilmiyorum anca şöyle bir sıkıntım var. adalet Bakanlığında çalışıyorum 2-3 banka ile icralık olma durumlarım var şu an ödeme yapamıyorum. üzerime kayıtlı bir tsne evim var farklı şehirde. icraya başlandığında ilk olarak maaşa mı gelir yoksa ev üzerinden mi ilerlerler? süreç hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir ş

doğru yerden mi konuyu açtım bilmiyorum anca şöyle bir sıkıntım var. adalet Bakanlığında çalışıyorum 2-3 banka ile icralık olma durumlarım var şu an ödeme yapamıyorum. üzerime kayıtlı bir tsne evim var farklı şehirde. icraya başlandığında ilk olarak maaşa mı gelir yoksa ev üzerinden mi ilerlerler? süreç hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir ş