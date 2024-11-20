Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2024 18:05
maaş haczi
doğru yerden mi konuyu açtım bilmiyorum anca şöyle bir sıkıntım var. adalet Bakanlığında çalışıyorum 2-3 banka ile icralık olma durumlarım var şu an ödeme yapamıyorum. üzerime kayıtlı bir tsne evim var farklı şehirde. icraya başlandığında ilk olarak maaşa mı gelir yoksa ev üzerinden mi ilerlerler? süreç hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir ş

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