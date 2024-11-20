Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2024 19:38
Ben geldim 10 küsür yıl sonra yine. Tavsiye verin.

Yıllar yıllar önceydi, bir zamanlar çok aktiftim buralarda. İşim görülünce sırt çevirdim buralara. (şaka şaka, işten, güçten kafamı kaldıramadım 10 küsür yıl)

Şimdi tayin konusunda tavsiye lazım yine. (İşim düşmese yine gelmezmişim:))

Ağır Ceza mahkemesinde köle gibi duruşma katibi olarak çalıştırılmayacağım(40 küsür yaşındayım artık, bünye kaldırmıyor), Suriyeli/Afgan vs olmayan, mümkünse iktidar Partisinin kazanmadığı (medeniyetin temsili bence artık), akşam mesaiye kalmayacağım, düzene ihtiyacı olan (kellemi koyup yine bozukluğu düzeltirim, babamı tanımam), ekonomik şartların iyi değerlendirilebilecek seviyelerde olduğu, lojman olmasa bile kiraların makul olduğu bir yer lazım.

Müdürlüğü kazanırsam da (Hiçbir kimseye ağız eğmeden müdürlük sınavına gireceğim, müdürlük biraz zor bu zamanda ama benim Atatürk'ten başka referansım olamaz) mesai saatlerini işler sorunsuz şekilde yürüdüğü müddetçe esnetebileceğim bir adliye lazım...

Kafanızı şişirdim belki ama belirttiğim şekilde bir adliye lazım...

Herkese sonsuz saygı ve hürmetlerimle...


kadiresref
Memur
21 Kasım 2024 08:45

Bir on yıl daha gelmeseymişsiniz olurmuş


E.Kayı Han
Editor
21 Kasım 2024 09:38

Git 20 sene sonra gel ve emekli olmak için tavsiye iste.


benkatip
Şef
21 Kasım 2024 11:09

Böyle bir adliye yok. Mahkemeden mahkemeden mahkemeye bile değişebilir bu. Bi başsavcı gelir, belli bir siyasi partiye yakın adamları rahat yerlere verir sonra diğerlerini de kötü yerlere gönderir. belli olmuyor


Gizlişsiz55
Aday Memur
21 Kasım 2024 11:48

dayı sen git bi 10 sene daha gezele.


yusuf132
Aday Memur
21 Kasım 2024 12:57

Abiye özel adliye yaptırırız ya ne olcak


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
21 Kasım 2024 15:13

Suriyeli/Afgan olmayan sadece Bolu var. Sokaklar temiz, düzenli bir şehir.


katip1988
Şef
21 Kasım 2024 20:28

nereye gidersen git gittiğin yerde komisyon olsun yolsa show habere çıkabilirsin


furkan yedek
Şef
21 Kasım 2024 21:06
saygı duyarım. 40 yaşına kadar adliyede çalışmak sağlam sabır gerektirir.

catman23
Aday Memur
21 Kasım 2024 22:54
admin şu üslup ile açılmış başlığı siler misin

MemurBey1988
Aday Memur
22 Kasım 2024 08:11

Lem dediğiniz zaman komik mi oluyor? lem ne yahu? Bir adli yargı personelinin kurumsal imajı olur. Üzüldüm, devlet memuru olduğunuz için kendinizi şanslı hissetmelisiniz.


Adliyeci
Şef
22 Kasım 2024 09:31

halukcuğum beraber aynı adliyede çalıştığın bir arkadaşın olarak tavsiyem acilen idari yargıya geç


Alt Sınırdan Uzaklaş
Aday Memur
22 Kasım 2024 10:04

Tavsiye istememiş tasfiye istemiş...


kardelencan35
22 Kasım 2024 10:54

aynen öyle .TANJU Başkan ile git çalış sen bence ;) suri düşmanı ;))

İsmi Lazım Deil, Dün

Suriyeli/Afgan olmayan sadece Bolu var. Sokaklar temiz, düzenli bir şehir.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 12:02

Verseler çalışırım.

kardelencan35, 11 saat önce

aynen öyle .TANJU Başkan ile git çalış sen bence ;) suri düşmanı ;))


üst devre
Aday Memur
22 Kasım 2024 19:24

istanbul tam sizlik


catman23
Aday Memur
22 Kasım 2024 20:20
başlığı açan dingil mi

catman23
Aday Memur
22 Kasım 2024 20:21
arkadaşlar bu sayfaya giren herkes içinden bir kez açana küfür ederse çok sevinirim

E.Kayı Han
Editor
22 Kasım 2024 21:57

Konu başlığındaki lem kelimesi düzeltildi.

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