Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2024 19:38
Naber lem, ben geldim 10 küsür yıl sonra yine. Tavsiye verin.

Yıllar yıllar önceydi, bir zamanlar çok aktiftim buralarda. İşim görülünce sırt çevirdim buralara. (şaka şaka, işten, güçten kafamı kaldıramadım 10 küsür yıl)

Şimdi tayin konusunda tavsiye lazım yine. (İşim düşmese yine gelmezmişim:))

Ağır Ceza mahkemesinde köle gibi duruşma katibi olarak çalıştırılmayacağım(40 küsür yaşındayım artık, bünye kaldırmıyor), Suriyeli/Afgan vs olmayan, mümkünse iktidar Partisinin kazanmadığı (medeniyetin temsili bence artık), akşam mesaiye kalmayacağım, düzene ihtiyacı olan (kellemi koyup yine bozukluğu düzeltirim, babamı tanımam), ekonomik şartların iyi değerlendirilebilecek seviyelerde olduğu, lojman olmasa bile kiraların makul olduğu bir yer lazım.

Müdürlüğü kazanırsam da (Hiçbir kimseye ağız eğmeden müdürlük sınavına gireceğim, müdürlük biraz zor bu zamanda ama benim Atatürk'ten başka referansım olamaz) mesai saatlerini işler sorunsuz şekilde yürüdüğü müddetçe esnetebileceğim bir adliye lazım...

Kafanızı şişirdim belki ama belirttiğim şekilde bir adliye lazım...

Herkese sonsuz saygı ve hürmetlerimle...

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