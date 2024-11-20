Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2024 22:07
Ankara Norm Kadro Fazlalığı Resen Atama

Sonuçlar bugün açıkanacaktı, açıklanmadı. Ankara sanırım yine "RESEN Atama" yapmayacak. Kılavuza yazıyor ama hiçbir zaman yapmıyor.


majesteleri7
Daire Başkanı
20 Kasım 2024 22:09

Korkutup isteğe bağlı gönderebildiğini gönderiyolar.ilçeler arası yapmayı göze alamazlar tasarruf yapacağız ayağına devlete bir sürü idari dava masrafi çıkabilir daha önce emsal kararlar var.


xyxy40
Aday Memur
20 Kasım 2024 22:23

Bu daha kötü. Milleti trolleyerek, kılavuza uyanları cezalandırıp, uymayanları ödüllendiriyorlar. En güzeli yazmayın kılavuza, isteyen gitsin, istemeyen kalsın.

majesteleri7, 2 saat önce

Korkutup isteğe bağlı gönderebildiğini gönderiyolar.ilçeler arası yapmayı göze alamazlar tasarruf yapacağız ayağına devlete bir sürü idari dava masrafi çıkabilir daha önce emsal kararlar var.

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