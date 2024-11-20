Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Kasım 2024 22:33
il içi tayin
il içi tayin istedim. ilçeden ile geçeceğim. Sonuç belli oldu yerleştim, özlük duyuru yayınlanmadan ayrılış yapamazsın diyor. Bir haftadır açıklanmış herhangi bir duyuru yok.

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