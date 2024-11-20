Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Kasım 2024 23:19
Müfettişin ceza istemediği bir durumda Valilik İl Komisyonu Ceza İsteyebilir mi?
Merhaba, meskün mahalle uyarı mahiyetli silah kullanmaktan dolayı hakkımda adli ve idari soruşturma açıldı. Adli olarak Kyok aldım. İdari olarak müfettiş ceza istemedi. Fakat Valilik ceza verilmesini söylemiş. Bu durumda valilik il komisyonu direk ceza verebilir mi yoksa Müfettişe dosyayı iade ettirip tekrar ceza istemesi mi yaptırması gerekiyo süreçle ilgili bilgisi olan varsa paylaşabilir mi size zahmet

Kürşad060606
Aday Memur
20 Kasım 2024 23:31

İl disiplin kurulu isterse verir dosyayı iade etme olayı yok


baby.20
Aday Memur
20 Kasım 2024 23:37
Müfettişin ceza yer yok dediği yerde Valiliğin ceza istemesi çok saçma geldi. Alanında uzman olan müfettişin kararına saygısızlık olmuyor mu bu nasıl iş
Kürşad060606, 28 dk. önce

İl disiplin kurulu isterse verir dosyayı iade etme olayı yok

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