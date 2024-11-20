Müfettişin ceza istemediği bir durumda Valilik İl Komisyonu Ceza İsteyebilir mi?

Merhaba, meskün mahalle uyarı mahiyetli silah kullanmaktan dolayı hakkımda adli ve idari soruşturma açıldı. Adli olarak Kyok aldım. İdari olarak müfettiş ceza istemedi. Fakat Valilik ceza verilmesini söylemiş. Bu durumda valilik il komisyonu direk ceza verebilir mi yoksa Müfettişe dosyayı iade ettirip tekrar ceza istemesi mi yaptırması gerekiyo süreçle ilgili bilgisi olan varsa paylaşabilir mi size zahmet

Merhaba, meskün mahalle uyarı mahiyetli silah kullanmaktan dolayı hakkımda adli ve idari soruşturma açıldı. Adli olarak Kyok aldım. İdari olarak müfettiş ceza istemedi. Fakat Valilik ceza verilmesini söylemiş. Bu durumda valilik il komisyonu direk ceza verebilir mi yoksa Müfettişe dosyayı iade ettirip tekrar ceza istemesi mi yaptırması gerekiyo süreçle ilgili bilgisi olan varsa paylaşabilir mi size zahmet