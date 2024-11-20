Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2024 23:40
Milli Saraylar İdaresi Temizlikçi Maaşı Ne Kadar?

Millî saraylar idaresi 4B sözleşmeli personel alımı yapıyor. Temizlikçi olarak.İl belirtilmemiş. Aldığı maaş ve ek ödenekler yani toplam ele geçen ham paranın miktarını nasıl öğrenebilirim? Bilenler yardımcı olabilir mi? Ayrıca hem okuyup hem çalışmak için uygun bir ortam oluyor mu?

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