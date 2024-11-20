Siyatik Lumbago ve Nöropatik Spondilopati

Herkese iyi çalışmalar dilerim. Tecrübeli ve bilgisi olan devrem Siyatik Lumbago ile Nöropatik Spondilopati teşhisi ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre C dilimi rapor Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre C dilimi verildi Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı onaylar mı?

Herkese iyi çalışmalar dilerim. Tecrübeli ve bilgisi olan devrem Siyatik Lumbago ile Nöropatik Spondilopati teşhisi ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre C dilimi rapor Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre C dilimi verildi Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı onaylar mı?