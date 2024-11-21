KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 00:39
Pomem başvurusunda boy ölçüm sınırda kalıyor

boy uzunlugum 167 ama kpss ön lisans sınavından 79 aldım polis olma şansım sizce varmıdır


By.İFRİT
Aday Memur
21 Kasım 2024 02:01

polis okulundaki polisler genelde iyi niyetli olur. 166 çıksan bile direkt eleyeceklerini sanmıyorum. Kendini şişir nefesini tut dik dur falan derlet tekrar ölçerler.


Golge19golge
Aday Memur
21 Kasım 2024 04:51

Boy ölçüme girecegin günün gecesinde düz ve sert bir zeminde yat sabah omurların genişlemesi sonınca

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