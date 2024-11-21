Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 00:39
POMEM başvurusunda boyum 167 sınırda polis olma ihtimalim varmıdır
boy uzunlugum 167 ama kpss ön lisans sınavından 79 aldım polis olma şansım sizce varmıdır

By.İFRİT
Aday Memur
21 Kasım 2024 02:01

polis okulundaki polisler genelde iyi niyetli olur. 166 çıksan bile direkt eleyeceklerini sanmıyorum. Kendini şişir nefesini tut dik dur falan derlet tekrar ölçerler.

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