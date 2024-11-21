KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Kasım 2024 01:57
İnşaat mühendisleri mülakat geçmişi olanlar?

Daha önce inşaat mühendisi olup da mülakata girenler yardımcı olabilir mi? Ne soruluyor neye çalışmak lazım? Mülakatta KPSS puanı diğer adaylardan daha geride olup da atanan oldu mu?

Çok Yazılan Konular

ÖSYM yeni Branş sıralamalarını açıkladı. Hadi hayırlara vesile olsunMuhendislerin brans siralamasiGsb alımıPsodomaki sorusu iptali h.kKPSS ile kurumlararası geçişte yaş şartı var mı?ÖSYM temyiz2024/2 DHMİ Apron MemurluğuKpss 2024-HukukçularİİBF lilerin iptal sonrası puanlari ne olduİibf branş sıralamaları?

Sözlük

karun 2 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 2 sidik yarıştırmak 1 beyin 2 johnny somali 3 balık ekmek 2 Ali mühendis 3 bina emini 2 uykusu gelmeyen yazar 2 define avcıları 2

Son Haberler

Engelli raporu almak emeklilik şartlarını etkiler mi?21 Kasım 2024 tarihli TBMM kararları Resmi Gazete'de YayımlandıHakim ve Savcı Yardımcıları ile Avukat Stajyerlerinin Anayasa Mahkemesindeki Stajları Hakkında Yönetmelik21 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi