KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Kasım 2024 05:58
Branş Sıralaması Hakkında

Arkadaşlar muhasebe lisans mezunuyum puan P3 : 77 ve branş bazında da ne kadar muhasebe bölüm kodu varsa tümünü seçtim ve ''sıralamaya dahil edilmesin'' kutucuğunu da işaretleyince branş sıralamam ilk 14 olarak gözüküyor. Geçmiş atamalara baktığım zaman çoğu pozizyona birden fazla iibf bölümlerinin kodu ile alım olsa da bu sene başı dahil geçen senelerde de bazı kurumlar sadece muhasebe alanından (4453 kodu ile) alım yapmış ve 70-75 bandında kapatan yerler var. Burdan yana bir umut var mıdır ? Yoksa branş sıralamasında yanıltıcı bir durum var mıdır ? Şahsi görüşüm şansımın tamamen kurumun yapacağı alımda belirteceği nitelik koduna kaldığı yönünde...

Çok Yazılan Konular

ÖSYM yeni Branş sıralamalarını açıkladı. Hadi hayırlara vesile olsunMuhendislerin brans siralamasiGsb alımıPsodomaki sorusu iptali h.kKPSS ile kurumlararası geçişte yaş şartı var mı?ÖSYM temyiz2024/2 DHMİ Apron Memurluğuİibf branş sıralamaları?Kpss 2024-HukukçularİİBF lilerin iptal sonrası puanlari ne oldu

Sözlük

johnny somali 3 kelli kelimesi 1 çayı kupadan içmeyi sevmemek 1 nuru osmaniye camii 2 Film Repliklerinden Seçmeler 1 Bugün olanlar 5 umut hakkı 2 buğday pilavı 2 bina emini 2 Bir erkek için kavga eden kadınlar 6

Son Haberler

Engelli raporu almak emeklilik şartlarını etkiler mi?21 Kasım 2024 tarihli TBMM kararları Resmi Gazete'de YayımlandıHakim ve Savcı Yardımcıları ile Avukat Stajyerlerinin Anayasa Mahkemesindeki Stajları Hakkında Yönetmelik21 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi