Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 06:01
Adi malulen emeklilik

merhabalar yüzde 51 engelli raporum var malülen emekli olmak istiyorum meslekte 16 yılımı doldurdum.Yakın zamanda bu şekilde emekli olan arkadaşım varmı ( raporum farklı hastalıklardan noroloji,kkb,ortopedi,dahiliye) en son genel müdürlükle yaptığım görüşmede emekliliğin zorlaştığını bilgisini aldım....

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