Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 09:45
Editör

Editör kardeş;

*Hafta sonu, gece, gündüz, bayram demeden ek grevler hariç aylık en az 240 saat gibi utanç verici bir çalışma sistemini

*Bu çalışma sistemiyle teröristi, delisi, manyağı ile uğraşırken

*Zamanında malum örgütün çıkardığı, personeli ve ailesini mağdur eden, hiçbir şekilde Devlete ve Millete faydası olmayan 2. şark gibi bir zulm varken

*Batı veya Doğu fark etmeksizin Askerin, Öğretmenin vs.. maaş yönünden Polisi ezdiği bir düzen varken

*İl içi atamalarda personelin mazeretlerinin kaile alınmadığı bir keyfilik varken

*Polis intiharları artmışken

Sen bunlarla ilgili manşetten haber yapacağın yerde provokatörlük yapan şahısların gazına gelip bu sorunları burada dile getiren arkadaşları engelliyorsun

Birazda bu provokatörlük yapan kişileri engellesen de kime neye hizmet ettiğin ortaya çıksa

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