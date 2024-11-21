Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2024 09:53
Askerdeyken Atama ve Güvenlik Soruşturmasından nasıl haberdar olunur

Arkadaşlar merhaba ben bu öğretmenlik atamasında atanıyorum ancak Aralık 12 tarihinde askerim güvenlik soruşturmasının sonucundan ben askerdeyken nasıl haberdar olacağım haberim oldu diyelim belgeleri nasıl ileteceğim benzer durum yaşayan var ise veya bilen bir arkadaşım beni bilgilendirirse sevinirim

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