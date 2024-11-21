Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Kasım 2024 10:04
açık öğretim kamu mesunu devlette hangi bölümlere atanır
Arkadaşlar mrb caik öğretim kamu mezunuyum devlette hangi bölümlere atanabilirm bilgisi olan varmi

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimBedelli Askerliği Ertelemek Mümkün mü ?Adalet Bakanlığından Kültür Turizm Bakanlığına GeçişGençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeli2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Ulaştırma Promosyon

Sözlük

laf dokundurmak 2 20 kasım Dünya çocuk hakları günü 1 insafsız 1 hale 1 Ali mühendis 3 çayı kupadan içmeyi sevmemek 1 Duygusuz erkek 6 insanları anlamamak 2 balık ekmek 2 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 2

Son Haberler

Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandıMeclis'te 'etki ajanlığı' toplantısıTESK Başkanı Palandöken: Yasa dışı tütün ticareti vergi kaybına yol açıyorAdana merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 215'e yükseldiPKK/KCK'nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi