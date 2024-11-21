Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Kasım 2024 10:10
Maaş zammı açıklaması

Erdoğan geçen yıl ve bu yıl yapılan zamlara da değinirken ?geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65?ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49?un altında? sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ?Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz? dedi.

Bu açıklamadan yola çıkan bazı medyacılar asgari ücrete %44 üzeri zammı gelecek diyor. Cumhurbaşkanı o yıl verilen maaş zammının o yılki enflasyondan yüksek olacağından bahsediyor 2025 enflasyon hedefi %21 yanılma payı vs dersek %30 civarı zam gelecek diye algıladım ben o yüzden refah payı falan beklemeyin o yüzden.

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