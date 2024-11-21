KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 11:53
F41.9 ANKSİYETE BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ

Merhaba,

2022 yılında şubat ayından eylül ayına kadar her ay diliminde pskiyatri bölümüne gittim. Süreç boyunca citoles ve risperdal adlı ilaçları kullandım. 32. dönem pomem'e başvurmak istiyorum, yayınlanan bildireye göre tedavinin üzerinden 2 sene geçti, parkura hazırlanmalı mıyım? Sizce ön elemelerde tanı ve tedavi yüzünden elenir miyim? Cevaplar için teşekkürler.


Adanali2801
Aday Memur
21 Kasım 2024 11:58

Benim bildiğim ve gördüğüm çevreden elerler hocam sen yinede başka kişilerede sor


merdumgirizz
Aday Memur
21 Kasım 2024 12:00

Çevreden elerler derken hocam,

Adanali2801, 2 saat önce

Benim bildiğim ve gördüğüm çevreden elerler hocam sen yinede başka kişilerede sor


Enes323
Aday Memur
21 Kasım 2024 12:10
yani cevresinde gorduklerini demis
merdumgirizz, 2 saat önce

Çevreden elerler derken hocam,

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tükenmez kalemin tükenir oluşu 2 söz uçar yazı kalır 1 hasta operasyon önlüğü 1 psikolojik bir tespit bırak 1 Bitmiş şampuan kutusuna su katmak 5 Dayak yerken etrafın batması 2 erkan trükten 3 auralı migren 4 Nefret ve aşk denklemi 1 Ofidiyofobi 2

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