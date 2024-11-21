tüik personel alım iptali

tüik alacağı personellerin ilanını iptal etmiş.
iptal açıklaması şu şekilde;
"İPTAL İLANI
Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 TÜİK Uzman Yardımcısı
alımına ilişkin ilan, 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
Başvurular 09.10.2024 tarihinde başlayıp 18.10.2024 tarihinde sona ermiştir.
Ancak, ÖSYM Başkanlığının 07.11.2024 tarihli duyurusunda ?2024 Kamu Personel
Seçme Sınavı?nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan
Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36
numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldığı?
belirtilmiştir.
Bu sebeple, adayların hak kaybına uğramaması, konuyla ilgili oluşabilecek hukuki
davaların önüne geçilmesi amacıyla 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete?de
yayımlanan 14 TÜİK Uzman Yardımcısı Alım İlanı iptal edilmiştir.
Söz konusu personel alımı ile ilgili en kısa sürede yeniden ilana çıkılacaktır"
bence kurumların kafası halen çok karışık. ösym davası temyizden dönebilir gibi geliyor.
tüik alacağı personellerin ilanını iptal etmiş.
iptal açıklaması şu şekilde;
"İPTAL İLANI
Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 TÜİK Uzman Yardımcısı
alımına ilişkin ilan, 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
Başvurular 09.10.2024 tarihinde başlayıp 18.10.2024 tarihinde sona ermiştir.
Ancak, ÖSYM Başkanlığının 07.11.2024 tarihli duyurusunda ?2024 Kamu Personel
Seçme Sınavı?nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan
Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36
numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldığı?
belirtilmiştir.
Bu sebeple, adayların hak kaybına uğramaması, konuyla ilgili oluşabilecek hukuki
davaların önüne geçilmesi amacıyla 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete?de
yayımlanan 14 TÜİK Uzman Yardımcısı Alım İlanı iptal edilmiştir.
Söz konusu personel alımı ile ilgili en kısa sürede yeniden ilana çıkılacaktır"
bence kurumların kafası halen çok karışık. ösym davası temyizden dönebilir gibi geliyor.