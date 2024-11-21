KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Kasım 2024 11:57
tüik personel alım iptali

tüik alacağı personellerin ilanını iptal etmiş.

iptal açıklaması şu şekilde;

"İPTAL İLANI

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 TÜİK Uzman Yardımcısı

alımına ilişkin ilan, 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

Başvurular 09.10.2024 tarihinde başlayıp 18.10.2024 tarihinde sona ermiştir.

Ancak, ÖSYM Başkanlığının 07.11.2024 tarihli duyurusunda ?2024 Kamu Personel

Seçme Sınavı?nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan

Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36

numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldığı?

belirtilmiştir.

Bu sebeple, adayların hak kaybına uğramaması, konuyla ilgili oluşabilecek hukuki

davaların önüne geçilmesi amacıyla 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmi Gazete?de

yayımlanan 14 TÜİK Uzman Yardımcısı Alım İlanı iptal edilmiştir.

Söz konusu personel alımı ile ilgili en kısa sürede yeniden ilana çıkılacaktır"

bence kurumların kafası halen çok karışık. ösym davası temyizden dönebilir gibi geliyor.


TunahanUgurTuran
Aday Memur
21 Kasım 2024 12:45

sanırım ilana başvuranlar, 7 kasım'daki revizyondan önce başvurdular, ancak 7 kasım'daki puan ve sıralama değişimleri nedeniyle önceki sıralama ile yapılan değerlendirme iptal oldu. Yeni duruma göre ilanı açacağız diyor. Dikkat ederseniz başvurular ekim'de yapılmış, eski puanlarla.


Fearless eem
Aday Memur
21 Kasım 2024 13:51

Puanlar yeniden hesaplandığı için tekrar başvuruları alacaklar. MEB'de de aynı durum oldu.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖSYM yeni Branş sıralamalarını açıkladı. Hadi hayırlara vesile olsunMuhendislerin brans siralamasiGsb alımıPsodomaki sorusu iptali h.kKPSS ile kurumlararası geçişte yaş şartı var mı?ÖSYM temyiz2024/2 DHMİ Apron Memurluğuİibf branş sıralamaları?Kpss 2024-HukukçularDHMİ 2024 aim isteyenler

Sözlük

Bitmiş şampuan kutusuna su katmak 5 sansar salvo 1 Memati 2 Mihriban 2 affan dede 2 afaroz 1 su içsem yarıyor 1 20 kasım Dünya çocuk hakları günü 1 Film Repliklerinden Seçmeler 2 İki yüzlü insanlar 5

Son Haberler

MB Faiz Sonrası Faizsiz 55.000 TL Nakit!Yarı zamanlı çalışma taleplerinde davalar idare aleyhine sonuçlanıyorMerkez Bankası faiz kararını açıkladıİstanbul'da dev operasyon: 34 milyon 270 bin uyuşturucu madde ele geçirildiGİB 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddialarını yalanladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi