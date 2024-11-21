Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2024 12:36
4b'linin istifası

arkadaşlar merhaba

ben ktb'ye bağlı bir kurumda 4bli büro personeli olarak çalışıyorum. merkeziden atandığım ve gideceğim için kurumdaki amir olmadık işler verip mobbing uyguluyor. bende bugün istifa etme kararı aldım. ptesi istifamı vereceğim.

bugün merkezi aradım ve bana dediler ki

" istifa işlemleri 1 hafta, 10 gün sürebiliyor. bu süre zarfında kurumda çalışmak zorundasınız" dediler.

böyle bir zorunluluk var mı?

eğer 10 gün daha kuruma gidersem bildiğiniz yumruk yumruğa kavga edeceğim. artık sabrımı taşırmak üzere

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