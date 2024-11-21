Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Kasım 2024 13:01
Acil yardım

eğitim tayini ile gittiğimiz ilden okulu bırakıp eski yaşadığımız ile dönüş yapabiliyormuyuz ? süre şartı ararlar mi?


Keynesyen44
Aday Memur
21 Kasım 2024 23:31

Her yıl eğitimin aktif devam ettiğine dair belge istiyor idare. Daha erken bitirmek isterseniz bağınız bittiğine dair dilekçe yazarsınız veya kayıt yenilemeyip dilekçe yazarsınız.

Özlük biriminden detaylı ve net bilgi alabilirsiniz.

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