Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Kasım 2024 13:01
Acilll yardım

eğitim tayini ile gittiğimiz ilden okulu bırakıp eski yaşadığımız ile dönüş yapabiliyormuyuz ? süre şartı ararlar mi?

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