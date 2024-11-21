Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2024 13:45
54 saate 3 norm

Okulda Tarih branşında

21 şube x 2=42 saat Tarih

5 saat seçmeli Demokrasi

5 saat seçmeli Ortak Türk Tarihi

2 saat online Mesem Tarih

dersine 2 kişi giriyorduk

3 norm açıldığını öğrendik. 3.norm açılabilir mi?

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