üniversitede çalışıyordum ücretsiz izne ayrıldım doğumdan dolayı. şu an kendi memleketimde geçici göreve başlayacağım fakat kendi çalıştığım üniye gidip iş başı yapıp öyle yeni yere başlamam gerekiyormuş. ama bebeğim çok küçük yer de çok uzak uçakla gitsem başka ilden aktarmalı uçuş. otobüs desen 17 saat yani gidip gelmem 2 günü bulacak. bebeğimi de o yollara götüremem ne yapabilirim başka yolu yok mu bunun

üniversitede çalışıyordum ücretsiz izne ayrıldım doğumdan dolayı. şu an kendi memleketimde geçici göreve başlayacağım fakat kendi çalıştığım üniye gidip iş başı yapıp öyle yeni yere başlamam gerekiyormuş. ama bebeğim çok küçük yer de çok uzak uçakla gitsem başka ilden aktarmalı uçuş. otobüs desen 17 saat yani gidip gelmem 2 günü bulacak. bebeğimi de o yollara götüremem ne yapabilirim başka yolu yok mu bunun