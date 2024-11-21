Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Kasım 2024 14:19
Ne yapabilirim ?
üniversitede çalışıyordum ücretsiz izne ayrıldım doğumdan dolayı. şu an kendi memleketimde geçici göreve başlayacağım fakat kendi çalıştığım üniye gidip iş başı yapıp öyle yeni yere başlamam gerekiyormuş. ama bebeğim çok küçük yer de çok uzak uçakla gitsem başka ilden aktarmalı uçuş. otobüs desen 17 saat yani gidip gelmem 2 günü bulacak. bebeğimi de o yollara götüremem ne yapabilirim başka yolu yok mu bunun

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıMerkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı13/b-4 Maddesi ile 1 yıl süreyle geçici görevlendirme yol masrafıKurum içi yardım sandığı nasıl kurulur.Vekaleten Şeflikİstanbul Anadolu Yakası En İyi Belediye 2025 Naklen Atama KontejanlarıYÖK Unvan Değişikliği Sınavı Bilgisayar programcılığı soru itirazı?Belediyede İnsan Kaynakları Çalışanı

Sözlük

Duygusuz erkek 6 turhan çömez 1 Bugün olanlar 5 aile 1 Film Repliklerinden Seçmeler 2 johnny somali 3 define avcıları 2 Nar yerken etrafın batması 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 2 Belma zarafeti 2

Son Haberler

O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildiYRP lideri Erbakan: Kayyum konusunda DEM Parti ile hemfikirizTeröristin sözde anmasına ilişkin DEM Parti'li 2 yöneticiye tutuklama talebiDiyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklamaOtomobil gelinlikçi dükkanına girdi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi