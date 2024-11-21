Kamu tasarrufu gereği alımlar 2025'ten itibaren mi azalacak yoksa şu anda uygulanıyor mu? Polislik, askerlik bu durumu kapsıyor mu?

Kamu tasarrufu gereği alımlar 2025'ten itibaren mi azalacak yoksa şu anda uygulanıyor mu? Polislik, askerlik bu durumu kapsıyor mu?