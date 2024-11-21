KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Kasım 2024 14:28
kamu tasarrufu
Kamu tasarrufu gereği alımlar 2025'ten itibaren mi azalacak yoksa şu anda uygulanıyor mu? Polislik, askerlik bu durumu kapsıyor mu?

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