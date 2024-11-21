KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 15:03
Pomem lisans diploma

herkese merhaba lisans diplomasınin asli mi yoksa e devletten alınmış onayli mezuniyet belgesi geçerlimi bilgisi olan


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
21 Kasım 2024 15:10

onaylı olan yetiyor olması lazım ya


Orhan08565
Aday Memur
21 Kasım 2024 15:11
e devlet geçerli yani
OKYANUSÇİCEĞİ, 1 saat önce

onaylı olan yetiyor olması lazım ya


ByAstsubay
Memur
21 Kasım 2024 15:11
evet
Orhan08565, 1 saat önce
e devlet geçerli yani

banty
Aday Memur
21 Kasım 2024 15:35

e-devlet

Toplam 4 mesaj

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