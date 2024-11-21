Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Kasım 2024 15:55
399 dan 657'ye veya 399' a veya 4B'ye

2022 kpss puanı ile kit kurumuna atandım 2023 yılında göreve başladım 3 yıl dolmadan 2024 kpss puanı ile farklı bir diploma ile atanma şanşımız var mı?


Amiralinofkesi
Aday Memur
21 Kasım 2024 23:01

Unvana bakıyorlar genelde, farklı unvan olursa sorunsuz geçersin


a.erall
Aday Memur
22 Kasım 2024 08:37

Bilgisayar İşletmeni, büro personeli veya VKHİ memurluk ile aynı unvan mı sayılıyor peki? Keza tıbbi sekreterlik o da memurluk unvanında mı?

Amiralinofkesi, 12 saat önce

Unvana bakıyorlar genelde, farklı unvan olursa sorunsuz geçersin

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