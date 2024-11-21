Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Kasım 2024 15:55
399 dan 657 ye veya 399 veya 4B ye

2022 kpss puanı ile kit kurumuna atandım 2023 yılında göreve başladım 3 yıl dolmadan 2024 kpss puanı ile farklı bir diploma ile atanma şanşımız var mı?

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