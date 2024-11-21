Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2024 16:30
Sözleşmeli Eş Durumu

hocalarım merhabalar.

eşim 2023 eylülde sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı. (ikinci yılı)

benim de bu yıl 4. yılım inşallah il dışı tayin istemeyi düşünüyorum istanbul'a ve büyük ihtimalle olacak gibi.

eşim yanıma 1 yıl sonra gelebilir mi acaba?

2026 ağustos ayında yılında yayınlanacak olan kılavuzda büyük ihtimalle 30 eylül baz alanacak.

ve 2026 eylül başında tam 3. yılı dolmuş oluyor.

ancak bazı kılavuzlarda ön başvuru için ağustosta kadrolu olma şartı falan bir şeyler gördüm. yani şubata kalma durumu olabilir mi?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Kasım 2024 16:34

Sözleşmelilikte 3+1 kuralı yok mu?


Mellascope
Aday Memur
21 Kasım 2024 16:39

hocam mazeret tayinleri her dönem aynı şekilde devam ediyor. ben yine aynı şekilde kalacağının öngörüsündeyim. bizim zamanımızda da 3+1 vardı ve eş durumu yapabildiler.

YUSUF YILDIRIM, 6 saat önce

Sözleşmelilikte 3+1 kuralı yok mu?

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