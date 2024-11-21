KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Kasım 2024 19:39
2024/2 kadroları hakkında
Merhaba iyi forumlar. 19-26 aralık arasında tercihlerin yapılacağını biliyoruz fakat benim merak ettiğim alım yapacak olan kurumların bu tarihten öncesinde kaç kadro açtığı ile ilgili bir açıklama olacak mı acaba? internette konuya ilişkin bir cevap bulamadım, bilenler aydınlatırsa sevinirim.

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