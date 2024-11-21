2024/2 kadroları hakkında

Merhaba iyi forumlar. 19-26 aralık arasında tercihlerin yapılacağını biliyoruz fakat benim merak ettiğim alım yapacak olan kurumların bu tarihten öncesinde kaç kadro açtığı ile ilgili bir açıklama olacak mı acaba? internette konuya ilişkin bir cevap bulamadım, bilenler aydınlatırsa sevinirim.

Merhaba iyi forumlar. 19-26 aralık arasında tercihlerin yapılacağını biliyoruz fakat benim merak ettiğim alım yapacak olan kurumların bu tarihten öncesinde kaç kadro açtığı ile ilgili bir açıklama olacak mı acaba? internette konuya ilişkin bir cevap bulamadım, bilenler aydınlatırsa sevinirim.