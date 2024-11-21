Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 19:50
Aylık 2.870 lira yemek ve kumanya ücreti

Çevik Kuvvet Ve Özel Harekatın Aylık 2.870 almış olduğu Yemek Kumanya Ücreti Bütçe Komisyonundan geçti, artık bütün Emniyet Teşkilatı alacak şekilde düzenlenmiş.

Ocaktan itibaren bodrolara yansıyacak.

Böyle bir paylaşım var. Doğruluğunu bilmiyorum.Bilgisi olan var mı konu hakkında?


Er1710
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:10

İyi olur gerekiyordu ne farkımız var onlardan çoğunlukla cepten yiyoruz


Nöbetlerin efendisi
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:30

Hiç rastlamadım hatta arattığımda bile çıkmadı googleda


tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:39

Evet şu an Google'da yok ama vekilin biri şu an devam eden bütçe komisyonunda sunmuş sanırım


tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:40

Umarım olur günde 500 lira civarı yemeğe gidiyor


Mustfa4444
Memur
21 Kasım 2024 20:47
muhalefet milletvekilleri önerge veriyorsa çok dikkate almayın. Direk ret zaten.
tcdebiraynasiz, Dün

Evet şu an Google'da yok ama vekilin biri şu an devam eden bütçe komisyonunda sunmuş sanırım


tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:54

Hayır MHP den bir mv verdi kadın adını hatırlamıyorum

Mustfa4444, Dün
muhalefet milletvekilleri önerge veriyorsa çok dikkate almayın. Direk ret zaten.

Corking100
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:54
Aslı astarı nedir DEVREM?

tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:57

Devrem yani bu konu bütçe komisyonunda mhpLi vekil tarafından sunuldu diye biliyorum. Umarım onaylanmıştır. Şu an bilgi bu kadar

Corking100, Dün
Aslı astarı nedir DEVREM?

highpol
Aday Memur
21 Kasım 2024 21:49
ak parti ve mhp oylarıyla reddedildi:)
tcdebiraynasiz, Dün

Hayır MHP den bir mv verdi kadın adını hatırlamıyorum


tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 22:53

:D

highpol, Dün
ak parti ve mhp oylarıyla reddedildi:)

karabatak28
Aday Memur
21 Kasım 2024 23:08
şaşırdık mı
highpol, Dün
ak parti ve mhp oylarıyla reddedildi:)

ozerrrr
Şube Müdürü
21 Kasım 2024 23:12
diğerleri zaten beleşti şimdi eşit olduk

Eray922
Aday Memur
22 Kasım 2024 09:32
2870 mi? 10 günlük yemek parası bile değil.

Sbz1dftd
Memur
22 Kasım 2024 09:44
heee aldın da az olması kaldı.
Eray922, 3 saat önce
2870 mi? 10 günlük yemek parası bile değil.
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