Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 19:50
Aylık 2.870 TL Yemek Kumanya Ücreti

Çevik Kuvvet Ve Özel Harekatın Aylık 2.870 almış olduğu Yemek Kumanya Ücreti Bütçe Komisyonundan geçti, artık bütün Emniyet Teşkilatı alacak şekilde düzenlenmiş.

Ocaktan itibaren bodrolara yansıyacak.

Böyle bir paylaşım var. Doğruluğunu bilmiyorum.Bilgisi olan var mı konu hakkında?


Er1710
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:10

İyi olur gerekiyordu ne farkımız var onlardan çoğunlukla cepten yiyoruz


Nöbetlerin efendisi
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:30

Hiç rastlamadım hatta arattığımda bile çıkmadı googleda


tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:39

Evet şu an Google'da yok ama vekilin biri şu an devam eden bütçe komisyonunda sunmuş sanırım


tcdebiraynasiz
Aday Memur
21 Kasım 2024 20:40

Umarım olur günde 500 lira civarı yemeğe gidiyor

Toplam 4 mesaj

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