Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2024 19:56
Merkeze gelebilmek için neler yapılabilir?

Kayseri'nin bir ilçesinde ilköğretim matematik öğretmeniyim. Puanım baya iyi. Ama gel gör ki seçmeli derslerimizin azalmasiyla bizim ilçemizde norm fazlası oldum. Merkezde de çok norm fazlası var. Gidiş geliş yapa yapa çok yoruldum. Idarecilik dışında merkeze gelebilmek için neler yapılabilir? Proje okulu vs ne zaman ne yapmam lazım? Lütfen yapıcı yorumlar. Ne olacak bu ilk matcilarin hali? Yer değiştirmek çok can sıkıcı. 10 yıllık ogretmenim

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