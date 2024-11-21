Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Kasım 2024 20:46
112 de eşlerin ayni birimde çalişmasi

Merhaba . 112 ashi de calisiyorum . Bu ay başi evlendim . Eşim de ayni istasyonda . Ayni istasyonda calismamizin yasak olduğu soyleniyor . Bununla ilgili bir mevzuat var mi ?

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