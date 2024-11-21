KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 20:55
İyileşen menisküs yırtığı sağlıkta sorun yaratır mı?

Arkadaşım 2 ay önce hastaneye gitti bir bacağının MR sonucunda menisküs yırtığı çıkmış ama iyileşti herhangi bir problem yokmuş. Kazanıp giderse eğitimde detaylı sağlık muayesinde bir problem çıkar mı mr sonucuna bakıp elerler mi lütfen cevaplar mısınız


Baypar
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 12:17

Menisküs yırtığı nasıl iyileşti ? Ameliyatla mı iyileşti ?

Kendi kendine iyileşse bile menisküs bir kıkırdak olduğu için tam olarak iyileşmez ve MR görüntüsünde menisküs deformasyonu gözükür.

Yani Menisküs Yırtığı iyileşse dahi polis olmaya engel teşkil edeceği EGM sağlık yönetmeliğinde bildirilmiştir.

Menisküs deformasyonu ayakta uzun süre durmayı , fiziksel aktiviteyi zorlayacağı için bu karar alınmıştır.

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