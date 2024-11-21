KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 20:55
MR sonucunda menisküs yırtığı
Arkadaşım 2 ay önce hastaneye gitti bir bacağının MR sonucunda menisküs yırtığı çıkmış ama iyileşti herhangi bir problem yokmuş. Kazanıp giderse eğitimde detaylı sağlık muayesinde bir problem çıkar mı mr sonucuna bakıp elerler mi lütfen cevaplar mısınız

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