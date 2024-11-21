Arkadaşım 2 ay önce hastaneye gitti bir bacağının MR sonucunda menisküs yırtığı çıkmış ama iyileşti herhangi bir problem yokmuş. Kazanıp giderse eğitimde detaylı sağlık muayesinde bir problem çıkar mı mr sonucuna bakıp elerler mi lütfen cevaplar mısınız

Arkadaşım 2 ay önce hastaneye gitti bir bacağının MR sonucunda menisküs yırtığı çıkmış ama iyileşti herhangi bir problem yokmuş. Kazanıp giderse eğitimde detaylı sağlık muayesinde bir problem çıkar mı mr sonucuna bakıp elerler mi lütfen cevaplar mısınız