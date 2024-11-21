Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Kasım 2024 21:25
tıbbi sekreter çalışma yeri

Hastanelerde tıbbi sekreter için en uygun/çalışmak istediğiniz/çalıştığınız yer sizce neresidir.Gerekçesiyle yazar mısınız?

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