Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2024 21:33
namazda kıraat

Selamın aleykum arkdaşlar namaz kılarken ayn harfini ve bazı harfleri tam çıkaramıyorum. Mesela alemin, amte, atayna derken direk a ile söylüyorum. Bu şekilde söyleyince namazı bozacak şekilde mana kaybı oluyor mudur acaba? Bilgisi olan var mı?

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