KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 22:17
Pomem hagb eğitimde elenirmiyim

Sözleşmeli er liği tek taraflı fesh ettiğim için ilk 1 yıl sonra 6 ay sonra 5 ay en son hagb verildi.Denetim hala devam ediyor.Güvenlik soruşturmasında ilk verilen 1 yıla mı bakılır yoksa en son verilene mi. Ayrıca eğitimde elenirmiyim.

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