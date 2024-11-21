Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Kasım 2024 22:30
Yetkili Sendikanın Giyim Yardımı Skandalı

Bugün bazı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın aktardığına göre yetkili sendika giyim yardımı konusunda masaya bir türlü oturmadığı için giyim yardımının Teknik Personellere verilmediği bilgisini kurumlarda çalışan arkadaşlarımız ifade ettiler. İddiaya göre yetkili sendika giyim yardımı tüm memurlara verilmelidir diye direttiği için normalde Teknik Personeller için kazanılan bir hak olan bu durumun bir kurumumuzda İdare vermek istemesine rağmen veremediği söyleniyor. Malum sendika daha önce Mühendislere Tekil Düzenleme yapılamaz diye yasa teklifi konusunda olumsuz görüşte olduğunu da ifade etmişti. Soruyorum sizin amacınız nedir? Öğretmen sendikasıysanız söyleyin açıkça bilelim, sizlerin yüzünden hakkımız olan 3600 değersizleşti, şimdi de personelin giyim yardımı almasını mı engelliyorsunuz? Çıkın açıklama yapın!

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