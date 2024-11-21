Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


21 Kasım 2024 22:31
NETSPEED DAVET KODU 2HCABB
Yeni ev İnterneti abonelerine özel faturanızda 30 TL indirim olsun. Netspeed e bu kod ile abone olun lütfen. 2HCABB

Çok Yazılan Konular

MYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Yedek adayın ilişiğinin kesilmesi2023 ekim donemi docentlik basvurulariDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?DOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ (SORU-YORUM)Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri

Sözlük

hasta operasyon önlüğü 1 nuru osmaniye camii 2 Bir erkek için kavga eden kadınlar 6 buğday pilavı 2 İki yüzlü insanlar 5 geoguessr 2 johnny somali 3 kakao 3 bebek kanalizasyonu 3 ambulans 2

Son Haberler

Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren şüpheli, biri eşi, 2 kişiyi öldürdüÖzgür Özel: MİT'ten istihbarat desteği istedikUludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesiİç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel KuruldaBakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi