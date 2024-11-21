Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Kasım 2024 23:14
2025 genel atama dönemi
arkadaşlar doğudan batıya il tercihleri yine aynı 2024 te ki gibi mi olur sizce değişiklik olur mu

FreeKul
Aday Memur
22 Kasım 2024 00:19
Haydi BİSMİLLAH
Toplam 1 mesaj

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