KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Kasım 2024 00:43
Güvenlik soruşturması bekleyenler

Herhangi bir kuruma atanmak için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması bekleyenler varsa ne zaman evrak teslim etmişlerdi ne kadar süredir bekliyorlar acaba? Ben ağustos başından beri. Sizlerin?

Bir de mit e yaptırılan güvenlik aoruşturmasının olayı nedir bilenler varsa? Güvenlik çıktıktan sonra bir de ekstra mitten de mi isteniyor?


ekvador
Aday Memur
22 Kasım 2024 01:04

ekstra değil direkt mitten isteniyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şeklinde. aklına gelmeyecek şeyi bile soruşturabiliyorlar. uzun sürmesi olumsuz anlamına gelmiyor iş yoğunluğu vardır bekledikleri dosya vardır. Askerliği yapmışsan askerde ceza almışmısın diye dosyana bakıyorlar mahallendeki esnafa komşulara muhtara soruyorlar. gsm kayıtlarına sosyal medya hesaplarına bakıyorlar. hastane, okul, otel geçmişine bile bakabiliyorlar.

süre konusu şans hızlandıramazsın. 2 haftada tamamlanan da gördüm 7 ayda tamamlanan da.

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