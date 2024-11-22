Güvenlik soruşturması bekleyenler

Herhangi bir kuruma atanmak için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması bekleyenler varsa ne zaman evrak teslim etmişlerdi ne kadar süredir bekliyorlar acaba? Ben ağustos başından beri. Sizlerin?

Bir de mit e yaptırılan güvenlik aoruşturmasının olayı nedir bilenler varsa? Güvenlik çıktıktan sonra bir de ekstra mitten de mi isteniyor?